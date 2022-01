Clip: Container phóng bạt mạng, san bằng quán nước sau cú lật

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 31/12/2021 đang được chia sẻ trên nhiều hội nhóm giao thông và trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng

Trong đọan clip, 1 người phụ nữ áo tím đang sửa soạn đồ tại quán, chuẩn bị lên xe ba gác tự chế rời đi. Khi vừa ngồi lên xe định nổ máy, người phụ nữ bất ngờ phát hiện nguy hiểm từ xa sắp ập tới nên đã nhanh chóng vứt lại chiếc xe và bỏ chạy.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Ngay sau đó, chiếc ô tô lao với tốc độ "bát hương vàng", lật nghiêng, "san phẳng" mái hiên gần đó. Sau tình huống tai nạn, hiện trường vô cùng hỗn độn, khói bụi mù mịt, đồ đạc vương vãi. Ô tô hư hỏng khá nặng, chiếc xe máy của người phụ nữ cũng "biến mất" khỏi khung hình camera.