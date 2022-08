CLIP: Con trai danh ca Chế Linh bị đánh hội đồng dữ dội

Vài phút sau đó xuất hiện một số thanh niên ập tới chửi bới, xông vào hành hung Chế Phi. Nam ca sĩ đã nhặt đá tự vệ, rồi bỏ chạy vào thang máy nhằm tránh sự tấn công của nhóm người trên nhưng vẫn không được.

Thậm chí, khi bảo vệ đến can ngăn, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục có hành động đá vào đầu, người Chế Phi. Chỉ tới khi nam ca sĩ đổ gục, nhóm người này mới rời đi.