Clip: Cố tình vượt đường ray, thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong

Vào khoảng 17h51 ngày 23/3, tại Km 1099+950 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu gian Tân Vinh - Diêu Trí, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát gần hiện trường ghi lại. Trong đoạn clip, mặc dù đã có cảnh báo, hệ thống phòng vệ đường ngang đang hoạt động nhưng các phương tiện vẫn cố tình chui qua barie, vượt qua đường ra, trong đó có cả nam thanh niên nói trên.