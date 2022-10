Clip: Cô gái tố bị nhân viên nhà xe 'đè' trên xe khách

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái tố nhân viên nhà xe Tiến Oanh (tỉnh Đắk Lắk) đã có hành động xấu với cô ngay trên xe.

Trong clip, cô gái mặc quần kẻ vô cùng bức xúc khi chạy từ dưới lên khu vực buồng lái phản ứng vì bị nhân viên nhà xe sàm sỡ. Cô yêu cầu dừng xe tại chỗ có trụ sở công an để tới đây làm cho ra lẽ.