Clip: Cô gái quỳ gối xuống đường sau cái chỉ tay của bạn trai, cảnh tượng nhìn mà xót xa

Tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng, bao dung, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau thì mới mong lâu bền được. Thế nhưng, không ít người lại không ngần ngại hạ nhục đối phương ngay tại đám đông bằng cách đánh đập, chửi bới, thậm chí là bắt nửa kia phải quỳ gối xin lỗi ngay giữa đường.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một cặp đôi giận dỗi nhau trên đường. Đoạn clip cho thấy một cặp nam nữ đang đỗ xe bên lề đường, cả hai đang cãi nhau về chuyện gì đó.

Một lúc sau, chàng trai lên xe máy, cô gái cũng trèo lên yên sau. Tuy nhiên, khi cô gái vừa ngồi lên xe, chàng trai lại quát tháo, nạt nộ cô và chỉ tay sang đường bên kia.