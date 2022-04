Clip: Cô gái hung hăng, rút dao đâm người tới tấp giữa đường ở Bạc Liêu

Lúc này, người phụ nữ áo đen hung hăng, tay cầm hung khí sắc nhọn được cho là dao, lao về phía nhóm đối phương đâm tới tấp. Nhiều người xung quanh thấy vậy đã chạy vào can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn cố tình tấn công đối thủ.

Đoạn clip ghi lại sự việc. Nguồn Bạc Liêu 24h