Clip: Cô gái dừng xe bên lề đường tập thể dục, bị chủ nhà 'bóc phốt' trộm cắp

“Lạy! Gái lứa cái nết gì dơ dữ”, người dân sống gần đó viết khi đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera an ninh lên mạng xã hội. Vậy cô gái đã làm gì để chủ nhà phải đăng đàn “bóc phốt” như vậy?

Hóa ra, vào lúc 5h37 phút sáng 27/1, cô gái đang điều khiển xe máy trên đường thì thấy tiệm spa bên đường trưng vài chậu hoa Tết trước cửa nên mới dừng xe lại. Chị ta xuống xe giả vờ như đang tập thể dục rồi liếc ngang liếc dọc xem xung quanh có ai không.