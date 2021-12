Clip: Chủ shop Trang Nemo bóc phốt nhân viên ăn trộm 300 triệu

Theo nội dung chủ shop chia sẻ trong livestream trực tiếp và bài đăng trong các diễn đàn, chủ một thương hiệu nổi tiếng Trang Nemo vô cùng bức xúc khi phát hiện nhân viên mình vô cùng tin tưởng đã lừa dối mình để trộm tiền trong suốt thời gian dài.

"Chị chủ Nguyễn Hương Trang rất vui khi bé nhân viên shop đã có thể tự kiếm với số tiền 7 triệu đồng/ngày" – chủ nhân bài đăng chia sẻ châm biếm việc nữ nhân viên trộm tiền thời gian dài.

Trang Nemo vạch trần kế hoạch tuồn hàng ra ngoài bán của nữ nhân viên T. trong suốt thời gian làm việc tại shop. Điều gây sốc theo Trang Nemo chia sẻ là chỉ sau khoảng vài tháng, nữ nhân viên này đã "dành dụm" được 300 triệu và còn có kế hoạch mở shop riêng.