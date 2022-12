Clip: Chồng vi phạm giao thông, vợ lăng mạ CSGT là 'nông dân quèn'

Theo thông tin từ Công an Nhân dân, tối 20/12, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) tổ chức cắm chốt kiểm tra, xử lý đối với người điều phương tiện nhưng vẫn sử dụng rượu bia tại khu vực đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Liên tục từ khoảng hơn 21h tối trở đi trên đường Láng, tổ công tác bố trí hướng đường Láng đi Cầu Giấy (Hà Nội), tiến hành dừng kiểm tra nhiều ô tô lưu thông để kiểm tra nồng độ cồn.

Đến khoảng hơn 22h đêm, tổ công tác dừng kiểm tra đối với tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes BKS: 30E-973.XX do tài xế N.V.D. (SN 1961; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển chở theo vợ lưu thông về hướng Cầu Giấy.