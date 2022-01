Clip: Chồng đánh vợ như kẻ thù, mặc con nhỏ bên cạnh gào khóc

Bằng Phi được đà, càng thẳng tay đánh mạnh hơn, thậm chí, khi con nhỏ giật mình tỉnh dậy anh ta cũng mặc kệ. Không chịu được nữa, cô vợ buông con ra, định phản kháng lại nhưng Bằng Phi đã nhanh tay hơn, ghì chặt cổ khiến cô hoảng sợ, vùng vẫy nhưng bất thành.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Chứng kiến bố đánh mẹ, đứa trẻ sợ hãi khóc thét, người đàn ông bỏ ngoài tai, quyết không buông tha rồi ngồi đè vợ trên ghế rồi tiếp tục đánh đập.