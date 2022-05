Clip: Chở bạn gái tới gara, thanh niên bị đàn ong bâu đúng 'chỗ hiểm'

Đáng nói, cả đàn ong chỉ bâu vào "chỗ hiểm" của anh chàng, tạo ra cảnh tượng kỳ lạ khiến nhiều người tò mò.

Nam thanh niên cố tìm cách rũ mạnh để đàn ong bay đi nhưng vô ích