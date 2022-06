Clip: Chính thất cầm dép vả bôm bốp vào mặt, 'con giáp 13' tỉnh bơ sợ gì

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Mặc dù bị đánh, "con giáp thứ 13" vẫn thản nhiên gác chân chữ ngũ như đang thách thức, kệ chính thất ra tay.

Chứng kiến sự việc có rất nhiều bạn bè của chính thất nhưng không ai can ngăn, thậm chí có người còn nói rằng nếu bị công an gọi lên làm việc thì cứ nói là do nóng giận, không kiểm soát được rồi kiện ngược lại.