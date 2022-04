Clip: Chỉ bằng thủ thuật nhỏ, người bán cá 'móc túi' người mua hàng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bóc mẽ thủ thuật cân điêu của người bán cá.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy điểm bất thường bởi khi đưa cá lên cân, người bán hàng đã cho cá lên cân cùng với 2 đĩa cân. Sau đó, người này nhanh chóng bỏ đĩa cân cùng con cá xuống, và kim cân trở về vạch số 0.

Điều này cho thấy, trọng lượng cá được cân đã bị ăn gian khống lên không ít khi được cộng thêm cả trọng lượng của 2 đĩa cân.