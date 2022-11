Clip: Chen hàng đổ xăng, nam shipper bị đấm 'không trượt phát nào'

Tối ngày 11/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm theo clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một nam shipper và một thanh niên có vẻ thư sinh đang xếp hàng đổ xăng.

Theo người chia sẻ clip, sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại cây xăng Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội).