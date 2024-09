Clip chạy lụt chuyên nghiệp của cô gái Hà Giang nhận 'bão like'

Mới đây, video quay cảnh chạy lụt của một gia đình ở Hà Giang đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Với kinh nghiệm “một năm 2 lần chống lũ”, các thành viên trong gia đình tỏ ra rất... chuyên nghiệp. Mỗi người một việc, họ di chuyển đồ đạc từ chỗ thấp lên chỗ cao, thao tác vô cùng nhanh nhẹn.

Video thu hút gần 800.000 lượt xem. Nguồn: Huyền Trang

Điều gây chú ý hơn cả là gia đình này sở hữu nhiều thiết bị thuận tiện cho việc chuyển đồ như tời điện, giá sắt đựng đồ,...

Chỉ sau một hồi phối hợp, công tác chạy lụt đã hoàn thành, mọi vật dụng thiết yếu của gia đình đã được để ở nơi an toàn.

Video thu hút gần 800.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận quan tâm sau thời gian ngắn đăng tải.