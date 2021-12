Clip cháy lớn ở Củ Chi, cả KCN Tân Phú Trung hỗn loạn:﻿

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Đội PCCC KCN Tân Phú Trung, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Hóc Môn, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 12 và Phòng PC07 đã điều động 13 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt chữa cháy.

Đến 11 giờ 10 cùng ngày, vụ cháy được lực lượng mới khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi, diện tích cháy là 2.700m2/9.500m2.