Clip: Cầu trượt đổ sập, 16 người rơi từ độ cao 10m đè chồng lên nhau

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gần hiện trường, chiếc cầu trượt đang chạy nhưng không hiểu vì lý do gì làm nó bất ngờ đổ sập. Thời điểm này, có tổng cộng 16 người đang ngồi ở trên cầu trượt, tất cả đều bị rơi thẳng xuống từ độ cao 10m, ngã chồng chất lên nhau, trên người đầy máu.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn hi hữu bị nghi là do quá tải, nhồi nhét quá nhiều người chơi liên tục.