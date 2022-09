Clip cảnh sát đánh nam sinh: Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo 'làm tới nơi tới chốn'

Liên quan clip cảnh sát dùng dùi cui, nón bảo hiểm đánh 1 thiếu niên, tối 28/9, trả lời VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trần Văn Lâu cho biết, hiện lãnh đạo tỉnh đã nắm được vụ việc và chỉ đạo Công an tỉnh trong sáng mai (29/9) phải có báo cáo gửi UBND tỉnh.

"Hiện Công an tỉnh đang điều tra và trong sáng ngày mai sẽ báo cáo bằng văn bản gửi Tỉnh uỷ, UBND và cả Bộ Công an nữa. UBND tỉnh đã chỉ đạo công an làm tới nơi tới chốn", ông Lâu nói.