Clip: Cận cảnh xe chở công nhân va chạm xe tải, 20 người bị thương

Thông tin từ Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h30' ngày 6/10. Tại thời điểm trên, một ô tô tải chở cát mang biển kiểm soát 37H-037.xx đang lưu thông trên quốc lộ 48E hướng huyện Tân Kỳ - Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Your browser does not support the video tag.