Clip: Camry hất tung 2 người, kéo lê xe máy hàng trăm mét

Cú đâm khiến 2 người trên xe máy bị hất tung lên không trung rồi văng sang làn đường của ô tô.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Sau pha va chạm, chiếc xe máy găm chặt vào đầu Camry, tài xế ô tô vẫn tiếp tục phóng nhanh, kéo lê xe máy hàng trăm mét đường.