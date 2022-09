Clip: Các xe đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vụ cháy và lời kể của người thoát chết

Your browser does not support the video tag.

Xe cấp cứu đưa 5 thi thể rời khỏi hiện trường lúc 6h sáng

Theo Dân Việt, đến 9 giờ sáng nay, ngọn lửa bên trong quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khói đen tiếp tục lan nhanh từ khu vực phía trước ra phía sau.

Hiện tại, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương kể về giây phút thoát chết

Thi thể thứ 13 được đưa ra ngoài

Chia sẻ trên người Lao Động, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa An Phú, lúc tiếp nhận các bệnh nhân, tâm lý họ hoảng loạn, chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương, có 1 ca chấn thương sọ não được chuyển viện, 3 ca chấn thương nặng và 7 ca chủ yếu bị ngạt khí, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Đến 10h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ 13 vừa được đưa ra khỏi hiện trường, Ngoài ra còn 1 người bị thương rất nặng và hơn 10 người bị thương nhẹ