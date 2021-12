Clip: Bốc đầu xe phi như bay, thanh niên nhận ngay cái kết đau đớn

Mới đây, cư dân mạng rần rần truyền tay nhau ghi lại đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên bất chấp bốc đầu xe trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong clip, thanh niên này đội mũ bảo hiểm, đang "trình diễn" màn bốc đầu xe của mình tại 1 đoạn đường ít người qua lại. Đứng xem nam thanh niên "biểu diễn" còn có 1 nhóm bạn trẻ khác.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Thế nhưng, có vẻ anh chàng luyện tập chưa đủ "chín" nên đã xảy ra lỗi kỹ thuật. Chiếc xe đang bốc đầu ngon lành thì bất ngờ loạng choạng, đi lệch khỏi đường rồi cùng thanh niên lao thẳng xuống bờ mương gần đó.