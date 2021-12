Clip: Bố chồng dẫn con dâu đi đánh ghen, bắt tại trận quý tử hư hỏng

Việc đánh ghen vốn dĩ không còn quá xa lạ đối với mọi người, nhưng đi "xử lý" nhân tình của chồng mà lại được bố mẹ chồng ủng hộ, thậm chí đi cùng thì thực sự hi hữu.

Như mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ cùng bố chồng xông vào nhà nghỉ bắt tại trận chồng cùng "tiểu tam" đang tòm tem.

Màn đánh ghen động khẩu không động thủ có 1-0-2 của 2 bố con đã khiến dân tình gật đầu đồng tình.