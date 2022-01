Clip: 'Biểu diễn' bốc đầu xe, nam thanh niên nhận cái kết đau đớn

Có vẻ những thiếu niên "trẩu tre" thời nay luôn muốn được thử cảm giác đua xe, bốc đầu, nẹt pô, lạng lách, tạt đầu,... một lần trong đời để thể hiện "đẳng cấp".

Thế nhưng họ không biết được rằng chỉ vì thỏa mãn sự bốc đồng của bản thân mà đã vô tình gây nguy hiểm cho nhiều người khác khi tham gia giao thông.

Như mới đây, trên MXH cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên "biểu diễn" màn bốc đầu giữa đường nhưng có vẻ chưa tập luyện kỹ nên đã gặp sự cố nhớ đời.