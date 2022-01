Clip: Bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn, tài xế 'quậy tưng' 2 tiếng

Cuối cùng, khi thuyết phục không thành, CSGT quyết định giữ xe của ông P.. Lúc này, biết không thể "cứng" được nữa nên ông P. đã hạ giọng, năn nỉ lực lượng chức năng và xin cho mình được đo nồng độ cồn.

CSGT tiến hành đo nồng độ cồn cho ông P. phát hiện mức cồn ông P. vi phạm là 0,892 mg/L khí thở.

Ông P. "quậy" ở chốt kiểm tra nồng độ cồn rất lâu. Nguồn Tiền Phong

Những tưởng mọi chuyện như thế là xong thế nhưng sau khi có kết quả, ông P. tiếp tục "quậy" chốt kiểm tra và không chấp hành biên bản niêm phong xe khi nghe tin bị xử phạt kịch khung với số tiền 35 triệu đồng cùng với đó là tạm giữ xe 7 ngày, tước bằng lái 24 tháng.