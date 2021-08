Your browser does not support the video tag.

Clip: Bị truy sát, linh dương dìm sư tử sặc nước trong trận thủy chiến Trong clip, một con linh dương trưởng thành đang cố thủ dưới một đầm lầy khi bị hàng chục con sư tử đói truy sát. Sau một hồi quan sát, linh dương quyết định leo lên bờ để thoát thân. Tuy nhiên, nó đã bị sư tử chặn đường và buộc phải quay lại đầm lầy.