Clip: Bị trộm kéo lê trên đường, chủ xe quyết tóm gọn nhưng bất thành

Trước đây, "đạo chích" thường chọn những nơi vắng vẻ để hành nghề nhưng ngày nay, chúng bất chấp trộm cắp, không cần biết ngày hay đêm, vắng người hay đông người. Như mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm "nhẩy" chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè giữa ban ngày khiến nhiều người bức xúc.

Trong clip, có nhiều xe máy đang dựng sát tại vỉa hè. Lúc này, 1 nam thanh niên từ xa tiến lại gần một chiếc xe dựng phía bên ngoài, "thực hành" bẻ cổ khóa trong nháy mắt.