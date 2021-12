Clip: Bị nhóm người đập tan cửa kính, tài xế van xin trong vô vọng

Mới đây, trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên vừa chửi bới vừa đập phá ô tô của 1 người đàn ông trung niên khiến dân tình vô cùng tức giận.

Trong clip, nhóm thanh niên cầm chai thủy tinh, đập tới tấp vào cửa xe ô tô màu đỏ, miệng liên tục chửi: "Nó đâm người ta xong nó chạy đấy".

Lúc này, ông chú tài xế xe ô tô bị đập, hoảng sợ, ngồi ở trong xe, sợ hãi chắp tay cầu xin đối phương nhưng bất thành.