Clip: Bị nhắc tiểu bậy, thanh niên rút dao 'xiên' chủ nhà tới tấp

Hai bên xảy ra xô xát sau khi bị chủ nhà nhắc nhở

Theo Người Lao Động, ngay sau đó, ông H. được người nhà đưa tới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cấp cứu. Kết quả cho thấy, ông H. bị đâm vào phổi và gãy xương sườn.

Nhận được tin báo, Công an phường Cộng Hòa, đội Cảnh sát hình sự Công an TX Quảng Yên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, truy tìm đối tượng.