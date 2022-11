Clip: Bi hài thanh niên bị tông lộn vài vòng mới đội mũ bảo hiểm

Mới đây, trên mạng xã hội đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn giao thông mà nhiều người xem vừa thương vừa buồn cười với hành động của nạn nhân.

Theo camera an ninh của một hộ dân bên đường ghi lại, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bỗng đánh tay lái sang đường bất ngờ nên xảy ra va chạm với ô tô đi cùng chiều