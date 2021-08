Your browser does not support the video tag.

Clip: Bị đàn chó săn dồn vào đường cùng, báo sư tử ngã xuống vực sâu Trong clip, một con báo sư tử đang bị đàn chó săn dồn đến sát mép vực. Dù chỉ có một mình, nó vẫn cố gắng chống trả lại bầy chó hung hăng.