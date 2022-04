Clip: Bị CSGT giữ xe, người đàn ông 'ăn vạ', đòi công an đưa về

Your browser does not support the video tag.

Thanh niên "ăn vạ" CSGT sau khi bị bắt xe. Nguồn Tiktok @miamaingoc

Khi lực lượng chức năng ngăn cản và thông báo xe đang bị tạm giữ, người này vẫn muốn leo lên thùng xe "ăn vạ": "Bây giờ phải đưa tao đi về nhà tao... Nhưng mà đưa tao đi về nhà chứ bắt tao đi bộ à".

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh bật cười, vài người lắc đầu ngán ngẩm không hiểu người đàn ông đó nghĩ gì mà lại yêu cầu CSGT chở về nhà chỉ vì bị bắt xe.