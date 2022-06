Clip: Bé trai đạp xe đi vào 'điểm mù của xe tải', người lớn vô cảm?

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/6, tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội khiến người xem thót tim.

Theo clip được camera hành trình ghi lại, vào giờ tan tầm tại nút giao thông có nhiều người và phương tiện lưu thông. Tại đường nhánh để rẽ phải, chiếc xe tải đang bật đèn tín hiệu rẽ phải. Từ phía sau một bé trai mặc áo phông màu vàng, lưng đeo ba lô đi xe đạp tới. Có lẽ bé trai đi thẳng và không để ý tới chiếc xe tải đang từ từ rẽ phải nên đã rơi vào "điểm mù" của xe tải.