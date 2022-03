Clip: Bé trai cố tình dùng dây xích siết cổ chú chó đến chết trong thang máy

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ việc một bé trai dùng dây xích siết cổ chú chó nhỏ đến chết trong thang máy một tòa nhà chung cư ở thị trấn Mã An Sơn, tỉnh An Huy khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Toàn bộ hành vi ngược đãi động vật của cậu bé đã bị camera an ninh gần hiện trường ghi lại. Trong clip, bé trai này dẫn theo 1 chú chó đi vào trong tháng máy. Thế nhưng khi đến 1 tầng, thang máy mở cửa, cậu bé đã đá chú chó ra ngoài, trong khi đó tay vẫn cầm dây xích đứng bên trong rồi đóng cửa, bấm cho thang đi lên.