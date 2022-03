Clip bé gái bị mẹ đẻ đánh như kẻ thù, dì ruột phải cầu cứu CĐM

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ trẻ dùng ghế nhựa đánh đập một bé gái dã man khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Trong clip, người mẹ dùng chân đạp túi bụi vào bụng con gái của mình. Lúc sau, có người chạy vào khuyên can nhưng người mẹ mặc kệ, tiếp tục mắng chửi cô bé.

Bị đánh, bé gái chỉ ngồi im lặng hứng chịu cơn giận dữ của mẹ không hề có chút phản kháng.

Đến cuối clip, người mẹ còn hung hăng hơn, tát tới tấp tới đầu và mặt của cô bé, thậm chí chị ta còn cầm chiếc ghế nhựa màu đỏ bên cạnh giáng xuống người con gái mình không thương tiếc.