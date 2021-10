Clip: Bắt và di lý nghi phạm thảm sát gia đình ở Bắc Giang

Được biết, tại thời điểm bị bắt, Hiếu vẫn sử dụng chiếc xe máy Honda BKS: 98H5-2868 (chiếc xe của bố Hiếu) mang theo lúc bỏ trốn khỏi địa phương.



Kiểm tra camera an ninh, Hiếu di chuyển theo hướng đi Lạng Sơn, tuy nhiên hắn vòng lại qua địa phương khác nằm ở phía Nam của Hà Nội, rồi mới di chuyển ngược lên hướng Lào Cai và bị bắt tại đây.



Ngoài ra, đối tượng đã thay đôi giày khác, còn lại hắn vẫn đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng như đặc điểm nhận diện mà cơ quan công an phát thông báo truy tìm.



Thảm sát 3 người thân nghi phạm có thoát được án tử?



Từng đi tù vì đánh vợ, giờ lại tiếp tục giết cha mẹ và em gái, liệu nghi phạm Trần Văn Hiếu có thoát được án tử hình? Liên quan vấn đề này, Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư đồng đội chia sẻ trên Zing: Hậu quả nào xảy ra cũng đều có nguyên nhân, bởi vậy, sau khi bắt giữ và dẫn giải Hiếu về Bắc Giang, cơ quan công an cần khẩn trương tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn tới hành vi dã man của Hiếu. Nhiều vấn đề cần được làm rõ như yếu tố dẫn tới vụ thảm án thuộc về bị hại hay người phạm tội? Có hay không tình trạng mâu thuẫn giữa người thân trong gia đình thời gian qua? Thời điểm gây án, nghi phạm có bị ai tấn công hoặc gây án trong trạng thái bị kích động?