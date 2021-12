Clip: Bắt quả tang vợ 'tòm tem', chồng sốc ngất khi biết mặt tình địch

Mới đây, trên MXH, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bắt quả tang vợ "tòm tem" với nhân tình, đáng nói kẻ thứ 3 chính là bạn thân của anh chồng.

Trong clip, người chồng tở về nhà đúng lúc thấy bạn thân và vợ đang trong phòng ngủ, đèn tối om. Thấy bị phát hiện, người vợ cùng nhân tình bật dậy hoảng hốt, anh chồng điên tiết khi thấy mình bị chính bạn thân và vợ "cắm sừng".

Người bạn thân lúc này liên tục xin lỗi anh chồng và biện minh rằng mình chỉ vào lấy đồ thôi. "Em chỉ vô lấy đồ thôi", kẻ thứ 3 khẳng định.