Clip: Bắt giữ kẻ đạp xe máy khiến 2 người chết ở TP.HCM

Ngày 7/2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang).

Theo TTXVN, Huy là nghi phạm làm hai người tử vong trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, tối 3/2 (mùng 3 Tết). Tạ đồn công an, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.