Clip: Bất chợt ngã ra đường, người đi xe máy bị xe ben cán ngang đầu

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip dài khoảng 12 giây ghi lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang.

Trong clip, 1 thanh niên đang điều khiển xe máy đi đúng phần đường thì không hiểu vì lý do gì bất ngờ ngã lăn ra đường. Lúc này, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng đi ngay cạnh không kịp phản ứng nên bánh sau xe đã cán ngang qua đầu thanh niên đi xe máy kia.