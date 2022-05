Clip: Băng trộm đột nhập công ty ở TP.HCM, lấy tài sản hơn 200 triệu

Ngày 9/5, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận với Người Lao Động, đơn vị đang truy tìm băng trộm thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại một nhà xưởng trên đường Trần Văn Giàu (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Nhà xưởng trên thuộc một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gia dụng có trụ sở tại quận Bình Tân.