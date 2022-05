Clip: Ăn trộm xong, thanh niên thản nhiên bỏ đi như kẻ vô tội

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên giở thói trộm cắp tại 1 cửa hàng ở ngõ 20 đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của quán, vào khoảng 20h20 ngày 18/5, nam thanh niên áo phông trắng đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy dừng trước cửa hàng ở địa chỉ trên.