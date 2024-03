Clip 5 giờ sáng trong nhà tắm của cô gái hút hơn 10 triệu lượt xem

Your browser does not support the video tag.

Clip: TikToker Vic make-up buổi sáng nhẹ nhàng, trong trẻo để đi về quê chơi. (nguồn: vickiee.bae)

Được biết, cô nàng tên thật là Trần Đỗ Ái Thiên, tên thường gọi là Vic, hiện đang kinh doanh spa làm đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh.