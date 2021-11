Clip: 4 người 'vật lộn' lôi 2 con Pitbull điên cuồng cắn chó Alaska

Mới đây, trên TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 con chó Pitbull điên cuồng cắn 1 chú chó Alaska giữa phố thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sau hơn 14 tiếng đăng tải, clip đã nhận về hàng triệu lượt xem và rất nhiều bình luận, chia sẻ.

Trong đoạn clip, 2 chú chó Pitbull không đeo rọ mõm, lao vào cắn một chú chó thuộc giống Alaska tới tấp. Trong khi 1 người đàn ông đang cố gắng giữ và ghì chặt cổ 1 con Pitbull thì con còn lại vẫn điên cuồng cắn xé mặc cho 3 người khác ra sức ngăn cản. Riêng chú chó Alaska bị cắn chỉ biết nằm đau "kêu cứu".