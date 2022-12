Clip: 4 cô gái bị ném đá tới tấp vì ngồi vắt chân bấm điện thoại khi cả hội trường hát Quốc ca

Mới đây, trên MXH Tiktok làn truyền đoạn clip ghi lại bối cảnh tại một hội trường đang hát Quốc ca khiến dư luận chú ý.

Đoạn clip sẽ rất bình thường nếu như tất cả đều đứng nghiêm trang chào cờ và hát Quốc ca. Thế nhưng, có 4 cô gái đã không làm được điều đơn giản ấy.