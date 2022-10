Clip 3 mẹ con đi ăn đòi tính tiền 2 suất: Chủ quán buffet lên tiếng

"Câu chuyện sẽ hết sức bình thường cho đến khi 2 cháu ăn được 15 phút thì chị cũng cầm đũa lên ăn, uống nước ngọt như bình thường, bọn em có ảnh, có video trích từ camera là chị có ăn cùng, không phải chị ăn 1-2 miếng mà ngồi ăn như bình thường, như chị chưa ăn gì'', theo lời của phía quán buffet lẩu nướng.

Clip 3 mẹ con đi ăn nhưng nhất quyết đòi tính tiền 2 suất gây xôn xao mạng xã hội.

Trong bài đăng ''bóc phốt'', quán lẩu nướng này cũng cho hay, khi tính tiền lần 1, tổ trưởng quán ra tính tiền 3 suất do chị có ăn thì người phụ nữ không đồng ý với lý do ''đã thoả thuận ban đầu là tính 2 suất thôi, tại sao giờ tính 3''.

Lần 2, quản lý ra thanh toán với nội dung và lý do tương tự, người phụ nữ tiếp tục tranh cãi, giữ nguyên lập trường với lý do tương tự. Lần 3, người mẹ này vẫn nhất định không thay đổi ý kiến khiến chủ quán bực dọc, quyết định ''mời luôn 2 cháu, không tính tiền''.