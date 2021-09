Your browser does not support the video tag.

Clip: 20 linh cẩu "bày binh bố trận" săn nghé con và cái kết bẽ mặt Trong chuyến đi săn lần này, bầy linh cẩu đã nhắm đến một con nghé con. Để có thể hạ gục được con mồi, cả bầy linh cẩu đã phải huy động gần như toàn bộ sức mạnh khi có tới 20 thành viên tham gia vào cuộc đi săn này.