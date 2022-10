Clip 2 'Thánh phá hit' Lan Ngọc và Sam song ca tại đám cưới Diệu Nhi

Your browser does not support the video tag.

Clip Lan Ngọc và Sam song ca

Chứng kiến tài năng của 2 giọng ca "vàng", Tiến Luật phải nói vui đây là "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Còn các khách mời khác vẫn cổ vũ nhiệt tình cho sự can đảm này của Lan Ngọc và Sam.

Ngoài ra còn có Đức Phúc đã trình diễn ca khúc Hơn Cả Yêu - "thánh ca" trong các tiệc đám cưới. Chú rể Anh Tú cũng lên góp giọng cùng.