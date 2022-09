Clip: 2 thanh niên ngang nhiên bốc đầu, đánh võng trên Quốc lộ

Thông tin từ Dân trí, ngày 20/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên đánh võng, bốc đầu xe trên quốc lộ 1A (QL 1A), hướng Vinh - Hà Nội nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Được biết, đoạn clip được người tham gia giao thông ghi lại vào khoảng 17h30 ngày 19/9, trên tuyến QL1A, đoạn gần ngã ba Khu công nghiệp Nam Cấm (địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).