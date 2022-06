Clip 2 cô gái 'combat' trong rạp chiếu bị nghi pr phim 'Em Và Trịnh'

Mới đây, đoạn clip tranh cãi gay gắt giữa 2 cô gái trong rạp chiếu phim Em Và Trịnh đang thu hút sự chú ý cộng đồng mạng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô gái mặc áo trắng cười nói xuyên suốt khiến cô gái mặc áo đen không thể thưởng thức trọn vẹn bộ phim. Đợi đến khi bộ phim kết thúc, 2 cô gái đã có trận "combat" cực căng.

