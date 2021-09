Clip: 1 kẻ cầm dao rời hiện trường sau vụ người phụ nữ bị đâm gục

Chiều 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. tử vong bởi nhiều vết thương do dao gây ra.

Theo Công An Nhân Dân đưa tin, vụ xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày hôm qua (19/9) trước cửa nhà ở đầu đường Bãi Sậy (phường Minh Khai, TP. Hưng Yên). Vào thời điểm này, người dân xung quanh phát hiện bà Nguyễn Thị H. (SN 1955) kêu cứu trong khi chạy ra ngoài.